La Familia Real y Peddro Sánchez reciben a los campeones del mundo

Madrid, 20 de julio de 2026. La Copa del Mundo ya está en casa. Tras viajar desde Nueva York, la Selección española de fútbol ha pasado sus primeras horas en Madrid, donde, aparte de descansar, Luis de la Fuente y sus jugadores ya han realizado los primeros actos protocolarios. Tras descansar brevemente en su hotel de concentración, los campeones del mundo se han dirigido al Palacio de la Zarzuela, donde la Familia Real al completo les ha recibido con honores tras este hito que quedará para siempre grabado en la historia de nuestro país. Acto seguido, la Selección se ha desplazado al Palacio de La Moncloa, donde han sido recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fuente: Europa Press / Casa Real / La Moncloa)