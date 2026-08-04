La Familia Real recibe a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent

Palma, 4 de agosto de 2026. La Familia Real ha recibido la noche de este martes a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent de Palma en una nueva edición de su tradicional recepción de verano. El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Reina Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han salido a los jardines del palacio alrededor de las 21.00 horas. Ahí, como es habitual, han saludado uno a uno a las alrededor de 600 personas, representantes de ámbitos como la política, la cultura o la empresa, que este año han sido invitadas a la recepción.