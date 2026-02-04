La farmacia madrileña es clave para superar los nuevos retos de la sociedad

Representantes del sector farmacéutico, del movimiento asociativo de la discapacidad y de la administración autonómica, se han dado cita en un encuentro informativo, bajo el título "La farmacia madrileña ante los nuevos retos de la sociedad", organizado por Europa Press en colaboración con Bidafarma. Un evento donde han analizado el papel de la farmacia como agente sanitario de proximidad. También se ha debatido el papel de las farmacias en la vida de las personas con discapacidad y el rol que juega dentro del sistema sanitario. Un encuentro que ha puesto en valor el papel de la farmacia como uno de los pilares del sistema sanitario y aliado imprescindible para afrontar los nuevos retos de la sociedad.