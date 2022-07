Feijóo afirma que no se cambia la financiación autonómica por ERC

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "prioritario" llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica y ha asegurado que no se ha hecho en esta legislatura porque el Gobierno no puede sacarlo adelante "sin el visto bueno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su socio parlamentario": "Mientras ERC no diga que sí, no habrá modelo de financiación en esta legislatura". "La Comunitat Valenciana y Murcia tienen una infrafinanciación porque están muy por debajo de la media en financiación por población ajustada, que es el modelo actual que tenemos y es prioritario actualizarlo", ha asegurado.