El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no hay terrorismo "bueno y malo", ni hay corrupción "buena y mala". Tras asegurar que una "línea roja no cambia de un día para otro", ha recalcado que ha demostrado no tener "límites ni palabra", después del acuerdo del PSOE con sus socios para blindar a 'Tsunami' y los CDR en la ley de amnistía.