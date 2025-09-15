Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa, después de que las protestas propalestinas obligaran a suspender la última etapa, con cargas policiales, dos detenidos y más de una veintena de policías heridos. Tras asegurar que Pedro Sánchez ya "no tiene límites", ha afirmado que "no puede estar al frente de un Gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas".(Fuente: Nueva Economía Forum)