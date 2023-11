El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no levante muros" entre españoles y, aunque ha alertado de que "las alarmas de la democracia están encendidas", ha pedido a la ciudadanía que no tenga "miedo" porque España es un sistema democrático y ha garantizado que su partido no va a dejar de "denunciar" los "atropellos" del PSOE y sus socios independentistas.(Fuente: PP)