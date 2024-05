El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este jueves a Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni: "No me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa". Además, se ha referido este jueves a los resultados del independentismo en las elecciones catalanas del 12 de mayo, en las que Junts, ERC y la CUP obtuvieron 59 diputados y no suman mayoría: "Ha perdido por bien poco".(Fuente: PP)

