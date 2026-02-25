Feijóo pide "desclasificar los viajes en Falcon" y Sánchez presume de gestión

Madrid, 25 de febrero de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que desclasifique también sus viajes en Falcon, las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, los contratos que "han acabado en mordidas" o "los papeles del 'Delcygate'". El presidente se ha dirigido a la bancada del Grupo Popular para preguntar por qué les "molesta" conocer los archivos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. (Fuente: Congreso)