Feijóo pide no dejar fuera a Ucrania y critica a Sánchez por ser "excluido" de reuniones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que se cuente con Ucrania en el camino hacia la paz ante la reunión que mantendrán este viernes en Alaska el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al tiempo que ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber sido "excluido" de reuniones previas para tratar este asunto que han mantenido líderes de las grandes potencias europeas. "Ha habido dos reuniones entre los Estados Unidos y los países europeos para posicionarnos ante la invasión rusa de Ucrania. A España se le ha excluido de esos contactos. No es que ya sea la acreditación de una política internacional irrelevante, es que es la constatación de que los aliados no se fían de nosotros", ha declarado Feijóo.