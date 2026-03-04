Feijóo pide preservar la relación con EEUU y acusa a Sánchez de ir "contra la seguridad"

Bilbao, 4 de marzo de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "contemporizar con el régimen iraní" como lo hizo con Venezuela, y ha emplazado a preservar la relación con EEUU, haya o no discrepancias con su presidente, Donald Trump. Además, ha advertido del riesgo de "aislamiento" de España y ha asegurado que el presidente "utiliza sus necesidades políticas para ir contra la seguridad" del país. "Hoy España es menos segura, es menos estable", ha asegurado.