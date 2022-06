El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los andaluces proteger a Andalucía "de la fragmentación política, del populismo" y ha asegurado que Junama Moreno "tiene un proyecto nítido, que no va contra nadie, no busca la fragmentación, no plantea miedos sino oportunidades y que se basa en la esperanza".(Fuente: Imágenes Cedidas)