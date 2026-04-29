Feijóo rechaza el modelo de Sánchez a través de Montero y llama a la mayoría en Andalucía

Roquetas de Mar (Almería), 29 de abril de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su rechazo al modelo de gestión que, según ha advertido, la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quiere llevar a la región porque es "lo mismo" que Sánchez al tiempo que ha instado a trabajar para conseguir que Juanma Moreno obtenga una mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. "No deis un balón por perdido, no deis la mayoría por conseguida", ha advertido el líder de los 'populares' en un acto de precampaña celebrado en Roquetas de Mar (Almería), donde ha asegurado que las mayorías "se sufren" y "no se tienen hasta las once de la noche del día en el que se cuentan los votos". (Fuente: PP)