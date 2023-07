Feijóo recuerda los "antecedentes" de Sánchez y sentencia que no aspira a ganar sino a bloquear"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este viernes los "antecedentes" de Pedro Sánchez en 2016 cuando con su "no es no" se opuso a la investidura de Mariano Rajoy y ha apuntado que eso es lo que pretende también ahora. Por eso, ha apelado al voto útil al Partido Popular en las generales del 23 de julio."Fíjaos en sus antecedentes políticos y llegaréis a la conclusión de que si no aspira a ganar, aspira a bloquear", ha declarado Feijóo en un mitin en el Paseo del Bombé de Oviedo ante un millar de personas, según fuentes del PP. Previamente, han intervenido el portavoz del PP en la Junta General del Principado, Diego Canga, y la candidata número 1 al Congreso por Asturias, Esther Llamazares.(Fuente: PP)