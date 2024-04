Feijóo reta al PSOE a comprometerse ante notario a no pactar con Bildu si no condena a ETA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este miércoles al PSOE a romper sus coaliciones en el Gobierno central, en Navarra y en Pamplona con EH Bildu y comprometerse a que no volverá a pactar con la formación en ninguna institución "salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en el esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce al autor". Es más, ha emplazado al PSOE de Pedro Sánchez a comprometerse junto al PP "en cualquier notario, en los próximos días" a no pactar con Bildu en ninguna institución.(Fuente: PP)

Leer más acerca de: Feijóo