Feijóo sortea las incógnitas sobre su futuro: "No hay que elegir entre Galicia y el PP"

El futuro del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la crisis abierta en el PP que podría situarle, ante las numerosas demandas de los suyos, al frente del partido, ha protagonizado la sesión de control de este miércoles, ya que tanto el portavoz parlamentario socialista, Luis Álvarez, como la nacionalista Ana Pontón, han afeado al mandatario tener la cabeza más en "Madrid, Madrid, Madrid" o "Génova, Génova, Génova" que en su famosa proclama "Galicia, Galicia, Galicia".Fiel a su estilo, Feijóo ha resistido los embates de la oposición y ha sorteado la presión dando la vuelta al reto de Pontón, quien remarcó que debía "elegir" porque Galicia "no" puede ser "la antesala de sus ambiciones personales"."¿Hay que elegir entre Galicia y el PP? No señoría, porque Galicia siempre eligió al PP y, en consecuencia, siempre dijo que no a los nacionalistas gallegos. Los gallegos son más listos que usted y yo", ha esgrimido el presidente, quien ha esquivado referencias más concretas a la situación de su partido a horas de la relevante reunión de 'barones' que ha sido convocada en Génova.