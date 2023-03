Feijóo vuelve a criticar la reforma de las pensiones

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la reforma de las pensiones del Gobierno, cuyo decreto ley convalidó este jueves el Pleno del Congreso, no tiene el visto bueno de la Comisión Europa, "al menos de momento", a pesar de que el vicepresidente y comisario, Margaritis Schinas, ha señalado que va en la "buena dirección". Según ha añadido, el PP no puede apoyar esta "huida hacia adelante" que no respaldan organismos como la Autoridad Fiscal Independiente (Airef).(Fuente: PP)

