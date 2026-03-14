Bilbao, 14 de marzo de 2026. La feria de producto alimentario y gastronómico Gustoko reúne a 258 expositores este fin de semana en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo (Bizkaia). El certamen vuelve con la sexta edición con una propuesta que completa la degustación con la venta directa de producto y un amplio programa de actividades, apostando por una experiencia alineada con valores como la calidad vinculada al origen, la sostenibilidad y el impacto social. La feria cuenta con productos procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, que se podrán descubrir en los stands de Gustoko 2026 a través de una amplia variedad de elaboraciones vinculadas a la producción artesanal y al origen: conservas, repostería y dulces, delicatessen, lácteos, licores, verduras, frutas y legumbres, vino, café y té, aceites, carnes y embutidos, pescado y mariscos y sidra, entre otros. La feria espera reunir 15.000 visitantes durante el fin de semana.