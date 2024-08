Fernández avisa que Moreno no da a Sevilla "lo que le corresponde" ni está en "sus prioridades"

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, ha asegurado que la provincia no está recibiendo del Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno "el trato que le corresponde" al acoger cerca "del 25 por ciento" de la población andaluza y albergar la capital política y administrativa de la región. "No creo que la Junta tenga a Sevilla entre sus prioridades", ha asegurado Fernández avisando de que Moreno no habría respondido a su decálogo de peticiones y propuestas para la provincia.En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández, también secretario general del PSOE sevillano, ha evaluado el transcurso del actual mandato de la institución provincial, marcado por el Gobierno en solitario y minoría de los 15 diputados socialistas tras una larga etapa de mayorías absolutas, y el acuerdo programático con los cuatro diputados de IU que conforman el grupo de Con Andalucía; toda vez que el PP cuenta con once diputados como principal fuerza de oposición y Vox tiene un único capitular.