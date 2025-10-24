Fernández-Pacheco, partidario de "hablar" sobre la presa de Siles, pide al Gobierno mover ficha

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado partidario de "hablar" sobre la presa de Siles (Jaén) tras diez años inagurada y sin entrar en servicio, pero ha pedido al Gobierno de España que "mueva ficha" y "ponga encima de la mesa un modelo de financiación (para las conducciones) que sea asumible para todas las partes".Fernández Pacheco, que ha participado en declaraciones a los medios antes de participar en Jaén en un desayuno informativo organizado por el Diario Ideal, ha dicho compartir al 100% "la desazón que tienen los agricultores de la zona", "viendo como una infraestructura que se inauguró hace diez años, todavía no ha sido capaz de poner una sola gota de agua al servicio de aquellos para quien se construyó, para apoyar el regadío en la zona y aportar oportunidades, futuro y proyecto".