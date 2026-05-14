Fernández-Pacheco pide "no olvidar" a la industria asociada al sector primario

El candidato al Parlamento Andaluz por el PP de Almería y responsable de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que "cuando se habla del sector primario jamás se puede olvidar la industria asociada a la agricultura, de la agroindustria, las cooperativas o del manipulado"."Estamos hablando del 19% del empleo en nuestra comunidad autónoma entre la agricultura y la industria que vive asociada a ella", ha añadido Fernández-Pacheco en la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil de la Frontera (Cádiz) con motivo de 'La VII Piriñaca Popular', a la que ha sido invitado.