Ferran Adrià presenta una guía de casi 700 páginas para impulsar la restauración

Barcelona, 23 de febrero de 2026. Declaraciones en exclusiva de Ferran Adrià a Europa Press en la tarde de este lunes tras la presentación de su nuevo libro 'Plan Ghenesis: El plan de empresa para la restauración gastronómica" en Barcelona. El prestigioso cocinero catalán ha explicado que "si a la hora de abrir un negocio no haces previamente un plan de empresa, el negocio no funciona". Adrià, presidente de elBulliFoundation, ha puesto de manifiesto que 6 de cada 10 negocios que abren en España duran menos de 5 años y de aquí nace la necesidad de concienciar a los profesionales del sector a comprender, planificar y gestionar su restaurante con mayor rigor empresarial.