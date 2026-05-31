El festival 'Tast a la Rambla' ofrece tapas de restaurantes de primer nivel a precios populares

Barcelona, 31 de mayo de 2026. El festival gastronómico 'Tast a la Rambla' de Barcelona presenta y ofrece a la gente todo tipo de tapas de casi 40 restaurantes de renombre de la ciudad a precios populares. En total, 13 estrellas Michelin y 18 Soles Repsol se han juntado desde el pasado jueves y hasta hoy domingo en la Plaça Catalunya de la capital catalana para enseñar al público sus propuestas culinarias. Chefs como Nandu Jubany, Mateu Casañas, y Jordi Artal han presentado su gastronomía en esta 12ª edición. La tapa más vendida este 2026 ha sido la hamburguesa del restaurante Leña, del chef Dani García.