Fiscal general pide no reducir el "complejísimo problema" de incendios a la "caza" del culpable

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a no reducir el "complejísimo problema" de los incendios forestales a la "caza del hombre", esto es, a la búsqueda del culpable. García Ortiz ha aprovechado este viernes su discurso en el acto de apertura del año judicial para incluir una mención a los fuegos que han azotado este verano buena parte del país, después "semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor derivado de la pérdida de vidas humanas".(Fuente: TVE)