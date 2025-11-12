El fiscal general reivindica su inocencia: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este miércoles, durante su declaración como acusado, que no filtró el 'email' que está en el punto de mira del tribunal. Al término de una comparecencia en la que solo ha contestado a su defensa y a la Fiscalía, ha recuperado una frase, que ha contado que le ha dicho recientemente una persona ajena a la causa --concretamente un dentista, según ha podido saber Europa Press--, que cree que resume su situación: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende".(Fuente: Tribunal Supremo)