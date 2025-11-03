La fiscal Lastra avisó de que se iba a "filtrar" pero García Ortiz dijo que eso no importaba

La jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha asegurado hoy en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que advirtió de que los 'emails' con información sobre Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- se iban a "filtrar", ratificando que cuando preguntó directamente al jefe del Ministerio Público si lo había hecho, le contestó que eso no importaba. "Se me grabó en el alma", ha dicho.(Fuente: Tribunal Supremo)