El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, ha insistido que la actuación de los Mossos en el referéndum del 1-O no fue "pacífica". "¿Es pacífico ir en contra del orden público? No, no es pacífico. Pudo evitarlo, se pudo controlar, no eran personas violentas", ha indicado.(Fuente: Audiencia Nacional)