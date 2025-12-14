Consejera Igualdad de C-LM pide disculpas por lo que dijo sobre las primarias de Sánchez: "Me arrepiento profundamente"

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón - JCCM - Archivo

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha referido este domingo a las declaraciones que realizó el pasado viernes, en las que puso en duda la legitimidad de la elección del secretario general, Pedro Sánchez, en las primarias, al asegurar que se inflaron los censos de votantes, al menos en la provincia de Guadalajara, para aseverar ahora que no debería haberse referido a ello. "Me arrepiento profundamente de haber hecho esa referencia".

En una publicación en su cuenta de Facebook, ilustrada con la fotografía de un cardo borriquero, Simón, según recoge Europa Press, cree que no debería haberse referido a esto "porque no aporta nada a la situación que estamos atravesando en estos momentos", porque sus declaraciones "se han desvirtuado" --las "creía necesarias en este momento", aclara-- y "porque algunos compañeros y compañeras se han sentido ofendidos por ellas".

"Para todos los que os hayas sentido ofendidos o que hayáis entendido que he cometido un error, mis más sinceras disculpas. Soy humana, y como tal, imperfecta. Si que me gustaría aclarar que las declaraciones no son inducidas por nadie, y que si fue un error, fue un error único y exclusivamente mío", indica la consejera.

De otro lado, asegura que intentó o "mostrar un sentimiento que, creo, es compartido de muchas compañeras y compañeros: el de vergüenza, el dolor y la incomprensión absoluta de que en nuestro partido se estén produciendo estas conductas".

Dice ser consciente de que dentro del PSOE "hay comportamientos machistas. Los hay porque el partido lo conformamos hombres y mujeres que nos hemos educado en una sociedad machista y que los llevamos intrínsecos en nuestros comportamientos diarios".

Por eso, continúa, "la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres que militamos en el PSOE nos reeducamos y reconstruimos para identificar esos comportamientos y para modificarlos haciendo nuestro entorno un espacio plenamente igualitario entre hombres y mujeres".

Tras recordar los "avances legislativos" para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres que han venido de la mano de gobiernos socialistas, indica que también se ha visto "en estos últimos días, con mucho dolor, como esos compartimentos de abuso sexual que se repetían en nuestra sociedad también están instalados en la estructura de nuestra organización".

"Quizás podrían ser casos aislados, pero con preocupación vemos como alguno de esos casos, los más lacerantes, eran llevados a cabo por hombres que estaban en el entorno más íntimo de nuestro secretario general", indica en referencia a Pedro Sánchez, del que manifiesta que "quizás no era conocedor de estos comportamientos de sus colaborares más íntimos, pero yo siempre he pensado que cada cual somos responsables de nuestros actos y de los actos de las personas de quien somos responsables de sus nombramientos".

Según Simón, dada "la gravedad de la situación que estamos atravesando, no solamente en lo que tiene que ver con los abusos sexuales, sino también con los presuntos casos de corrupción, trasladé la necesidad de que fuera el propio secretario general el que asumiese la responsabilidad de la situación y liderase un proceso realmente regenerador".

En opinión de la consejera de Igualdad, el PSOE no puede "aspirar a ser un partido con una décima menos corrupción que el PP o una décima menos de machismo que el PP. Nuestro carné nos exige ser honrados y asumir comportamientos éticos y morales irreprochables", concluye.