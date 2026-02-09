La Fiscalía solicita "la libre absolución" de Íñigo Errejón

La Fiscalía de Madrid ha solicitado "la libre absolución" del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, en el procedimiento por el que se le acusa de un delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. El ministerio público sostiene que los hechos denunciados por la actriz "no son constitutivos de delito" ya que, a su juicio, Mouliaá dio consentimiento a Errejón. El pasado mes de diciembre la fiscalía ya había pedido archivar el caso al considerar que no había quedado "suficientemente justificada la perpetración del delito".(Fuente: Elisa Mouliáa, Europa Press)