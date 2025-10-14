El FMI mejora su previsión de crecimiento para España al 2,9% en 2025 y al 2% en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2025 y de cara al próximo año, con un ritmo de expansión previsto del 2,9% este año, cuatro décimas más de lo anticipado previamente, y del 2% en 2026, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington, según el informe 'Perspectiva Económica Mundial', publicado este martes.(Fuente: Europa Press / FMI / Moncloa / EBS / White House)