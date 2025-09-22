Forenses del homicidio de Las 600 de Albacete declaran que el golpe es compatible con el arma

El juicio con jurado popular del acusado de matar a su compañero de piso en octubre de 2023 en el barrio de Las Seiscientas de Albacete ha continuado este lunes con la declaración de las forenses y peritos, que han testificado que el fallecimiento se produjo por una muerte violenta de un impacto en la cabeza que encaja con la presunta arma homicida, una barra de hierro, con la que se habría realizado un "golpe fuerte" en la parte derecha del cráneo de la víctima. La Fiscalía pide 13 años de cárcel para el acusado en este juicio que comenzó el pasado jueves.(Fuente: Audiencia Provincial de Albacete)