El Foro Andaluz por la Integración pide al Gobierno considerar a Andalucía como frontera sur

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este viernes el pleno ordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante, donde se ha aprobado, con el consenso de todas las entidades sociales representadas en este espacio, un acuerdo para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que solicite al Ejecutivo central y a la Unión Europea (UE) el reconocimiento oficial de Andalucía como frontera sur a efectos migratorios.