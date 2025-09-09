Publicado 09/09/2025 15:45:27 +02:00CET

FORO LAND arranca con una jornada dedicada a las claves de financiación del sector audiovisual

Este martes la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla TechPark, ha acogido la primera jornada del recién creado 'FORO LAND', una iniciativa del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) que se consolida como plataforma de encuentro y diálogo estratégico del sector audiovisual y digital en Andalucía.El programa arrancó con la bienvenida del presidente del Clúster LAND, Gustavo Fuentes Aguilary, que a su vez contó con la apertura institucional del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha incidido en "el absoluto compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el sector audiovisual y con LAND, un clúster que está desarrollando proyectos empresariales que nos convierten en un referente de la industria a nivel nacional e internacional".El consejero también ha destacado la necesidad de "seguir impulsando el sector audiovisual que es un pilar para Andalucía, para transmitir su imagen, sus valores y su cultura".

Vídeos destacados

Lo más leído