Francia confirma el positivo en hantavirus de una mujer y EEUU otro "positivo leve"

Madrid, 11 de mayo de 2026. Las autoridades estadounidenses han informado que uno de sus nacionales repatriados del crucero Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves". Además, Francia ha confirmado el positivo de una mujer, una de los cinco pasajeros franceses del Hondius tras comenzar a manifestar síntomas ayer. ma el positivo en hantavirus de una mujer y EEUU otro "positivo leve". (Fuente: Europa Press / ACFIPRESS)