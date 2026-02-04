Francisco Martín se compromete a trabajar para "prevenir daños por la subida del río Jarama"

La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y también a su paso por el municipio de Titulcia. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha trasladado hasta la localidad de San Fernando de Henares para supervisar la instalación de una barrera provisional para proteger el Polideportivo Municipal ante un posible desbordamiento del río.