Francisco Martín espera sentencia "justa" para el FGE y defiende Sol como lugar de memoria

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, espera una sentencia "justa" del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que empieza este lunes e insiste en que cuenta con todo su apoyo. Así lo ha afirmado en 'Desayunos Madrid', organizado por Europa Press, donde también ha advertido de que irán a los tribunales si hay "problemas" con la colocación de la placa en la Real Casa de Correos tras su declaración como Lugar de Memoria Democrática.(Fuente: Europa Press/Tribunal Supremo)