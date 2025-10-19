El 'Freak Festival' llena de fantasía el Palacio Europa de Vitoria

Más de 2.000 visitantes se han dado cita en el Palacio Europa de Vitoria en el 'Freak Festival' este fin de semana siendo el el mayor festival gratuito de ocio lúdico del País Vasco.Organizada por la Asociación Cultural Valinor de ocio alternativo, la feria se ha consolidado tras siete ediciones como el mayor evento de juegos de mesa, modelismo y cultura 'friki' de Euskadi, celebrando con esta la edición número ocho.Esta octava edición, con cerca de 80 actividades lúdicas y culturales, todas ellas gratuitas, propone disfrutar de una experiencia de entretenimiento única en la zona norte en un espacio de ocio alternativo saludable, social y creativo.Entre otras actividades ha acogido el Campeonato de España de Yoyo, en el que ha resultado vencedor Héctor Fidalgo, de Astorga (León).