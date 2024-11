Frente Polisario advierte que consulado de EEUU en Sáhara vulneraría Derecho Internacional

El recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en su anterior mandato la apertura de un consulado en Dajla (Sáhara Occidental). Sin embargo, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca paralizó todo y, aunque no hubo marcha atrás en el reconocimiento del Sáhara como marroquí, el consulado sigue sin abrir sus puertas. Un promesa que la nueva administración Trump podría resucitar y en este sentido, el Frente Polisario en España ha advertido de que la apertura de este consulado sería "un intento de marketing" de Marruecos para consolidar su "ocupación ilegal" del territorio. El delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, ha explicado que la apertura de este consulado no responde a los parámetros diplomáticos habituales, ya que a su juicio no existe una ciudadanía estadounidense residente en la zona lo justifique.