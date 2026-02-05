La Fundación Cuin confía en una "integración positiva" de los menores migrantes en Cartes

El director de la Fundación Cuin, Pedro Tresgallo, ha asegurado que esperan una "integración positiva" de los menores migrantes no acompañados que han llegado al centro de acogida de emergencia instalado en Cartes, Cantabria. "Bastantes personas que viven en Cartes se han puesto en contacto con nosotros, ofreciéndose como voluntarios, apoyando, dándonos ánimos, con lo cual eso quiere decir que la integración va a ser positiva en poco tiempo", ha afirmado Tresgallo. Por parte de los vecinos, en su mayoría, se han mostrado a favor de la instalación del centro, aunque han pedido que "cumpla con todo" lo que necesitan los menores. Además han remarcado que "hay que dar oportunidades".