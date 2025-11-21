La Fundación Infantil Ronald McDonald celebra su día más solidario del año

Llega el día más esperado para la familia McDonald's, el McHappy Day, su día más solidario del año. Toda la recaudación obtenida por las ventas de su famoso Big Mac irá destinada íntegramente a la Fundación Infantil Ronald McDonald.La Fundación trabaja para ofrecer un "hogar fuera del hogar" a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración. A través de sus 5 casas y 4 salas, ofrecen todos los servicios que pueden necesitar durante su tratamiento.Como años anteriores esta acción solidaria se extiende a la compra de uno de sus peluches. De esta forma, McDonald reafirma su compromiso con la Fundación.Durante el McHappy Day, el famoso Big Mac costará lo mismo, pero valdrá mucho más. Valdrá un hogar para las familias con niños hospitalizados.