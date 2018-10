Fundación ONCE acerca el empleo a 5.000 jóvenes con discapacidad

Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, ha puesto en marcha el roadshow “No te rindas nunca”. Con el lema “Esta oportunidad no pasa todos los días”, viajará por 15 comunidades autónomas y 78 localidades españolas durante los próximos tres meses. Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral del colectivo de jóvenes con discapacidad de Fundación ONCE. Su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados menores de 30 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad. Las unidades móviles cuentan con un espacio para el desarrollo de talleres, así como un área privada para entrevistas individuales y una zona de trabajo para la inscripción de candidaturas. El roadshow “No te rindas nunca” contará con 4 unidades móviles que irán recorriendo de forma simultánea el territorio español. La primera parada de esta iniciativa es el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde permanecerá hasta mañana.