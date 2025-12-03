Fundación SIFU y Afundación traen SuperArte,"el espectáculo inclusivo más importante de Europa"

El Teatro Afundación de Vigo acogerá este miércoles, por primera vez en Galicia, SuperArte, considerado "el espectáculo inclusivo más importante de Europa" que visibiliza el talento artístico de personas con discapacidad.El evento, promovido por la Fundación SIFU con la colaboración Afundación, busca demostrar que el arte puede ser un motor de cambio social y una herramienta para la transformación y la integración. Se celebrará este miércoles a partir de las 19.00 horas y todo lo recaudado se destinará al Programa de Becas SuperArte de la Fundación SIFU, que ofrece formación y oportunidades artísticas a jóvenes con discapacidad.