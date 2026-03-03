El Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid instala el primer Verida Spectral CT del mundo

El servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid instala el primer Verida Spectral CT del mundo - Philips Health

(Información remitida por la empresa firmante)

El servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid instala el primer Verida Spectral CT del mundo y sitúa a España a la vanguardia del diagnóstico por imagen

Philips y el servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario lideran la primera instalación mundial de Verida Spectral CT, una nueva generación de TAC espectral con inteligencia artificial integrada.

La tecnología de Philips permite avanzar en precisión diagnóstica, eficiencia clínica y sostenibilidad, con impacto directo en la atención al paciente y en la gestión hospitalaria.



Madrid, 03 de marzo de 2026. El servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid se ha convertido en el primer centro del mundo en instalar el Verida Spectral CT, el nuevo sistema de tomografía computarizada espectral de Philips que combina tecnología espectral basada en detección e inteligencia artificial para ofrecer información anatómica y funcional en un único escáner de baja dosis. Esta instalación marca un hito internacional en radiología clínica y refuerza el papel del hospital como centro de referencia en innovación diagnóstica.

El Verida Spectral CT representa una nueva generación de TAC diseñada para integrar la imagen espectral en la práctica clínica diaria sin añadir complejidad operativa. Gracias a su cadena de imagen impulsada por IA —desde el detector NanoPanel Prism Precise de tercera generación hasta el motor de reconstrucción Spectral Precise Image—, el sistema permite obtener resultados espectrales en todos los estudios, de forma automática y sin pasos adicionales, facilitando diagnósticos más rápidos y precisos en áreas clave como oncología, cardiología, neurología y urgencias.

Desde el punto de vista clínico, esta tecnología aporta beneficios tangibles para pacientes y profesionales. Según los datos del propio sistema, la reconstrucción espectral basada en IA puede ofrecer hasta un 136% más de contraste1 con un 80% menos de ruido1, manteniendo dosis bajas de radiación1, lo que mejora la detección de lesiones sutiles y la caracterización tisular. Además, la disponibilidad de información espectral “always-on” contribuye a reducir la necesidad de pruebas adicionales y estudios de seguimiento, agilizando la toma de decisiones clínicas y optimizando los circuitos asistenciales.

“El Verida Spectral CT nos permite integrar de forma natural la imagen espectral en nuestro trabajo diario, sin romper el flujo de lectura ni añadir carga al equipo”, señala el Dr. Eliseo Vañó, jefe del Servicio de Radiología del servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario. “Disponer de información funcional y anatómica en un solo estudio, con alta calidad de imagen y baja dosis, mejora la seguridad del paciente y refuerza nuestra capacidad para realizar diagnósticos más precisos desde el primer momento.”

La eficiencia operativa es otro de los ejes clave de esta instalación pionera. Verida está diseñado para entornos de alto rendimiento, con capacidades de reconstrucción de hasta 145 imágenes por segundo1 y flujos de trabajo que permiten realizar hasta 270 estudios diarios2 en configuraciones de alta demanda. Además, su integración directa con PACS mediante Spectral Magic Glass permite a los radiólogos acceder a todos los resultados espectrales sin estaciones dedicadas ni interrupciones del flujo habitual.

“Que el primer Verida Spectral CT del mundo esté en un hospital español es un reflejo del compromiso del servicio de RM y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario con la innovación clínica”, afirma Jimena Lapuerta, líder de Diagnostico por Imagen de Philips Ibérica. “Esta tecnología de última generación permitirá diagnósticos más precisos, procesos más ágiles y una medicina más personalizada, traduciéndose en una mejor atención para los pacientes.”

Desde una perspectiva de sostenibilidad, el sistema incorpora servicios remotos basados en IA para la monitorización proactiva del equipo, optimizando el consumo energético y la gestión del tubo de rayos X. Según los datos de Philips, esta arquitectura puede contribuir a reducciones de hasta un 45% en el uso de energía3, ayudando a disminuir los costes operativos y a prolongar la vida útil del sistema, un aspecto clave para la gestión responsable de los recursos sanitarios.

Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En España, Philips celebra cien años de presencia ininterrumpida, acompañando la evolución del sistema sanitario y contribuyendo al progreso de la atención sanitaria a través de la innovación tecnológica. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias

Referencias:

Datos internos obtenidos con fantoma. En la práctica clínica, el uso de Spectral Precise Image puede reducir la dosis al paciente en TAC en función de la indicación clínica, el tamaño del paciente y la región anatómica. Se recomienda consultar con un radiólogo y un físico médico para determinar la dosis adecuada que permita obtener una calidad de imagen diagnóstica para la indicación clínica específica. Las evaluaciones de reducción de dosis se realizaron utilizando un protocolo corporal de referencia. Spectral CT Verida Premium permite realizar hasta 270 exploraciones al día (configuración 4 CIRS), en una jornada laboral de doble turno de 16 horas, satisfaciendo las necesidades de los servicios de radiología con horarios ampliados y un volumen muy elevado de pacientes. Basado en una exploración corporal axial 3D con una reducción de dosis del 80 %. No se incluyen los ahorros energéticos relacionados con la preparación del sistema.

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Tel: +34 670 264 471

Email: cesar.garcia.requena@philips.com

Emisor: Philips