Publicado 20/02/2026 15:03:17 +01:00CET

Fúnez (PP) critica que el Gobierno mira hacia otro lado con el caso del DAO

Valencia, 20 de febrero de 2026. La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado que "mientras el Gobierno está pendiente de justificar o de mirar hacia otro lado en el caso del DAO de la Policía Nacional y su supuesta violación a una subordinada, por desgracia hay tres mujeres que han sido víctimas de violencia machista y dos menores a los que también les han quitado la vida", durante esta semana en tres crímenes machistas en Benicàssim, Xilxes (Castellón) y Madrid. (Fuente: PP)