Gallardo reafirma que no piensa dimitir y la oposición carga contra él: "Es bochornoso"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que no piensa dimitir tras la apertura de juicio oral contra él por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso que afecta también al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, dado que eso es lo "que quiere la ultraderecha". Una negativa a marcharse que ha causado multitud de reacciones en la oposición, que son tajantes respecto a su dimisión. "Tiene que irse ya", han señalado.