La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que en el debate de investidura el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, apelará a la conciencia, no solo del PSOE, sino de los dirigentes de "diferentes sensibilidades políticas" para que "recapaciten" ante la hoja de ruta que pretende el socialista Pedro Sánchez, dado que, según ha recalcado, no se presentó a las elecciones incluyendo la amnistía en su programa. A su entender, no hay más transfuguismo ideológico que ése".