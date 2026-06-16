Gamarra sobre Mercedes González: "Debería haber dimitido con todo lo que ya se sabe"

Madrid, 16 de junio de 2026. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, cree que Mercedes González "debería haber dimitido ya con todo lo que ya se sabe", en referencia al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que se especifica que la directora general de la Guardia Civil tuvo varios encuentros con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE'. Gamarra ha añadido que si todavía no lo ha hecho es por "la demostración de todo lo que tienen que proteger, lo que es una organización criminal", ha zanjado.