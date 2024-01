Ganadero pierde diez ovejas en el presunto primer ataque de lobo en la C.Valenciana

Un ganadero de la localidad valenciana de Aras de los Olmos asegura haber perdido diez ovejas en el presunto primer ataque de lobo registrado en la Comunitat Valenciana, y no descarta la muerte de más animales de su rebaño, que ha cifrado en más de 400 ovejas. "No sé cuántas me faltan, si habrá algunas ovejas desaparecidas y si habrá cadáveres diseminados por el monte", ha comentado Antonio Miguel Álvaro, ganadero y miembro de la junta de AVA-Asaja Valencia, quien ha asegurado que desde que revisó el vallado del recinto ya pensó que se trataba de un ataque de lobos.

