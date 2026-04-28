Publicado 28/04/2026 13:09:43 +02:00CET

Garamendi censura que la tasa del paro crezca pese a que las empresas necesitan trabajadores

Madrid, 28 de abril de 2026. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha censurado que la tasa del paro haya crecido en el primer trimestre, hasta el 10,83%, volviendo a los dos dígitos después de cerrar 2025 en el 9,9%, a pesar de que las empresas necesitan gente en sus plantillas. "Son reflexiones que hay que hacer y tenemos que pensar entre todos a ver cómo incorporamos a esos casi tres millones de parados que hay en España y cómo, de alguna manera, también no hacemos normas que desmotivan especialmente a las pequeñitas empresas y a los autónomos a contratar", ha expuesto durante un encuentro empresarial CEOE-Cepyme con el consejero delegado de Roca Group, Albert Magrans, este martes en Madrid.