Garamendi (CEOE) tilda de "desmadre" la situación actual de la Ley de Amnistía

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tildado de "desmadre" la situación actual de la Ley de Amnistía, después de que este martes Junts votara en contra en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, no se aprobara. Lo ha dicho este miércoles en un encuentro con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, organizado por 'El Economista' en el CaixaForum Macaya de Barcelona. "Lo que estamos viendo es que es una especie de campo lleno de minas donde entra un Gobierno con una propuesta, sale con otra; socios de otro gobierno que ahora te dicen que sí y luego te dicen que no", ha lamentado en declaraciones a la prensa tras el encuentro. Garamendi ha alertado de que este hecho provoca inestabilidad y que España dé "una imagen exterior que no es la mejor".